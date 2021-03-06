نتنياهو يهاتف نائبة الرئيس الأمريكي بشأن إيران.. تفاصيل

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيًا بنائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان له، أن هاريس أعربت خلال الاتصال عن رفض الإدارة الأمريكية المطلق لقرار المدعية العامة في لاهاي.

من جهته، قال رئيس الوزراء إننا سنواصل تعزيز التعاون الاستخباري والأمني مع الولايات المتحدة لمنع إيـران من تطوير سلاح نووي يهدف إلى إبادتنا.