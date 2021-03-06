بعد اللقاء التاريخي.. بابا الفاتيكان يغادر مدينة النجف بعد مقابلة السيستاني

غادر البابا فرنسيس، مدينة النجف العراقية اليوم السبت بعد لقاء المرجع الشيعي، علي السيستاني.
وشهدت العراق اليوم لقاء غير مسبوق جمع بين البابا فرنسيس، والمرجع الشيعي علي السيستاني، بمدينة النجف، في واحدة من أهم محطات زيارة الحبر الأعظم التاريخية إلى العراق.
وكان البابا فرنسيس التقى زعماء الطوائف الكاثوليكية أمس الجمعة في بغداد، يمد اليد اليوم إلى المسلمين الشيعة بزيارته علي السيستاني، البالغ من العمر 90 عاما، والذي لا يظهر في العلن أبدا، في منزله المتواضع في مدينة النجف على بعد 200 كلم إلى جنوب بغداد.
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