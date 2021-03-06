أدفع 50% بعد سنتين وبدون تحويل الراتب مع تمويل الأهلي الإسلامي

أدفع 50% بعد سنتين وبدون تحويل الراتب مع تمويل الأهلي التأجيري فيقدم الآن البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي تأجيري مقدم بمزايا لكي ينال إعجاب العملاء ويوفر لهم احتياجاتهم فهذا التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية وفي هذا المقال سوف نتعرف عليه

أدفع 50% بعد سنتين مع تمويل الأهلي التأجيري

يستطيع العملاء الآن الحصول على سيارة الأحلام التي يرغب فيها من خلال تمويل الأهلي التأجيري ويتمكن أيضاً بالتقسيط فيستطيع العميل دفع مقدمة أولى 50% ودفع مقدمة تمليك 50% بعد عامين لكي يمتلك السيارة وقد حدد البنك الأهلي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهي

في حالة العملاء العاملين بالقطاع الحكومي ومحول راتبه لدى البنك الأهلي يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 2500 ريال سعودي

يشترط أن يكون العميل عمره لا يقل عن 18 عام

العملاء العاملين بالقطاع الخاص ومحول راتبه على البنك الأهلي يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 2500 ريال سعودي ومدة عمل لا تقل عن 3 أشهر

فى حالة العملاء المحولة راتبها على بنك أخر يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي ومدة عمل لا تقل عن 3 أشهر

يستطيع العملاء المتقاعدين التقديم للحصول على تمويل الأهلي التأجيري ولكن يشترط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 2500 ريال سعودي

مزايا برنامج تمويل الأهلي التأجيري

صمم البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية تمويل الأهلي التأجيري لكي يتناسب مع العملاء ومن مزاياه ما يلي

مع تمويل الأهلي التأجيري لا يشترط تحويل الراتب

يتميز تمويل الأهلي التأجيري بدفع 50% دفعة أولى ودفع 50% دفعة تملك بعد مرور عامين

يستطيع العملاء سداد قيمة تمويل الأهلي التأجيري في خلال سنتين

تمويل الأهلي التأجيري يتميز بأنه تمويل بدون رسوم إدارية

السيارات التي يشملها برنامج تمويل الأهلي التأجيري

تمويل الأهلي التأجيري يحتوي على عدد كبير من السيارات التي يفضلها العملاء منها ما يلي

سيارة استون مارتن

أودي

سيارة بورشة

سيارة ألفا روميو

سيارة بي ام دبليو

وهناك العديد من السيارات يمكن الإطلاع عليها من خلال رابط تمويل الأهلي التأجيري