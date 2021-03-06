نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 يبحث عنها عدد كبير من الأفراد الحاملين للسنة الثالثة بدون بكالوريا من أبناء الجزائر، حتى يتعرفوا على الأفراد الذين تم اختيارهم لشغل وظائف في وزارة الصحة والسكان، حيث تم طرح أسماء الأفراد المقبولين في هذه الفترة، وبناء على هذا يمكن للمتقدمين الذين لم يتم قبولهم تقديم التظلمات، وسوف نتعرف في هذا المقال على جميع التفاصيل لهذه المسابقة.

نتائج مسابقة الشبه طبي 2021

تمام الإعلان عن نتائج مسابقة الشبه طبي من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التابعة إلى دولة الجزائر، حيث وضحت أسماء المقبولين في هذه المسابقة من 10,000 متقدم، وهم من ضمن المرشحين إلى هذه المسابقة، كما وضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكنهم الدخول إلى حسابهم الخاص، ويتعرفون على النتيجة سواء كانت بالقبول أو الرفض حتى يتمكن من الأفراد المرفوضين أن يقوموا بتقديم الطعن، وينظر في هذه الطعونات، ويتم إعلان نتيجة النهائية يوم 7 آذار 2021.

الوثائق المطلوبة لمسابقة الشبه طبي 2021

بعد أن تحدثنا عن نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 لابد أن نتعرف على الوثائق المطلوبة للتقديم حيث يمكن الأفراد من التقديم في هذه المسابقة تطلب منهم وزارة الصحة والسكان مجموعة من الوثائق حتى يتمكنوا من تسجيل اسمهم على الموقع الخاص بالمسابقة، وأهم هذه الوثائق:

طلب المشاركة في مسابقة الشبه الطبية.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها المتقدم للالتحاق بهذه المسابقة.

كشف النقاط.

صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم.

بطاقة الإقامة.

الاستمارة التي تحتوي على جميع المعلومات عن المتقدم مثل عنوانه ورقم الهاتف الخاص به والعديد من المعلومات الأخرى.

كيفية الاستعلام عن نتائج المسابقة

يستطيع الأفراد المتقدمين إلى مسابقة الشبه طبـي 2021 أن يتعلموا عن نتائج هذه المسابقة بسهولة دون أن يقوموا بالذهاب إلى مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من خلال الدخول على الرابط الخاص بوزارة الصحة والسكان، والتعرف على أسماء المقبولين والمرفوضين حتى يتمكنوا من عمل التظلمات اللازمة أو يقوموا بإجراء الاختبارات الخاصة بالمسابقة، والتي سوف تبدأ في يوم الثالث عشر من شهر مارس 2021.

تحدثنا في هذا المقال عن نتائج مسابقة الشـبه طبي 2021 وتناولنا أهم التفاصيل مثل الوثائق المطلوبة للتقديم في المسابقة، وكيفية الاستعلام عن نتائج المسابقة، وغيرها من التفاصيل.