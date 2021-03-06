نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 ألترم الأول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 ألترم الأول، من الموضوعات الهامة التي تحتل مكانة متميزة على مؤشر البحث جوجل، خاصةً مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021 للصف الثالث الإعدادي الأزهري، فقد بدأ 127 ألف و847 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 4/3/2021، فقد حدد الأزهر ثلاث أيام لإجراء الامتحانات على أن يكون اليوم الأول لامتحان القرآن والمواد الشرعية، ويوم الأحد الموافق 7/3 امتحان المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم، على أن يكون اليوم الثالث يوم الثلاثاء الموافق 9/3 يكون لامتحان اللغة العربية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ألترم الأول 2021

هناك توجيهات من قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة التصحيح عقب انتهاء كل امتحان، حتي يتم من الانتهاء من النتيجة وإعلانها في أقرب وقت ممكن، فقد اهتم الأزهر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، سواء بين الطلاب أو القائمين على المراقبة وأعمال التصحيح، وهناك متابعة دقيقة من قطاع المعاهد الأزهرية حول تنفيذ هذه الإجراءات لسلامة الجميع.

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية “azhar.eg“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

يتم عرض النتائج وقت إتاحتها.

مراجعة أوراق الامتحان والتأكد من أنها تخص الصف القائم بالامتحان.

توفير غرفة للعزل مجهزة بكافة المتطلبات.

أن يتم توفير طبيب من الصحة أو زائرة صحية أثناء الامتحانات.

منع دخول المحمول وتصوير أوراق الامتحان.

ضرورة حضور الطلاب قبل موعد الامتحان بوقت كافي لقياس درجة الحرارة.

ضرورة ارتداء الكمامة سواء للطلاب أو القائمين على الامتحانات.

ممنوع التجمع قبل وبعد الامتحان أمام بوابة المعهد.

ضرورة متابعة شيوخ المعاهد للقائمين على نظافة وتطهير اللجان قبل الامتحان.

يجب أن يتم تصحيح أوراق الإجابات أول بأول.

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بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن النتائجالإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بالمعاهد الأزهرية