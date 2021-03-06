البيت الأبيض: الحكومة لا تطلب مشورة ترامب وسياسته غير إنسانية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لها، أمس الجمعة، قالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية: "الحكومة لا تطلب مشورة ترامب بشأن الهجرة"، مضيفة أن سياسة الرئيس السابق بشأن الهجرة على مدار السنوات الأربع الماضية "لم تكن غير إنسانية فحسب، بل كانت غير فعالة".
وتابعت ساكى: "سنمضى فى طريقنا الخاص، وسيكون جزءًا منه معاملة الأطفال بإنسانية واحترام وضمان أمنهم عندما يعبرون الحدود".
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