جدة - نرمين السيد - أكد مكتب وزارة الطوارئ الروسية فى إقليم بريمورسكى، اليوم السبت، اندلاع حريق فى سفينة الصيد "فيتيم"، المتواجدة فى بحر اليابان، لافتًا إلى أن فريق الانقاذ يستعد لإخلاء طاقمها.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، تلقى رجال الإنقاذ بلاغا حول نشوب الحريق عند الساعة 7:00 بالتوقيت المحلى، وتم إرسال قاطرة إنقاذ فى الساعة 7:15، لتقديم المساعدة لـ 30 صيادًا على متن السفينة. وأشارت الشبكة الإخبارية الروسية، إلى أنه يجرى إعداد قاطرة إنقاذ إضافية، كما تستعد طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8 للمغادرة مع مجموعة من رجال النجدة والبحث، حيث يشارك نحو 60 شخصًا و4 طائرات عائمة فى عملية الإجلاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق فى سفينة روسية تضم 30 صيادا فى بحر اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.