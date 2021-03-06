أوكرانيا تطلب مساعدة حلفائها الغربيين فى الحرب ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - اعتبرت أوكرانيا أن تجدد القتال على خطوط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا، يهدد وقف إطلاق النار الهش فى شرق البلاد، والذى جرى توقيعه فى يوليو الماضى، داعية حلفاءها الغربيين إلى التدخل لانقاذها.





وفى مؤتمر بالفيديو عقده مركز السياسة الأوروبية فى بروكسل "العهد الفكرى"، قال مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، أندريتش يرماك: "لاحظنا تصعيدا للنزاع خلال الأسابيع الأخيرة". وأشار متحدث الرئيس الأوكرانى إلى "استفزازات متعمدة ضد القوات المسلحة الأوكرانية لإنهاء" الهدنة الهشة السارية منذ يوليو، داعيًا واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، وبينهم فرنسا وألمانيا اللتان رعتا بشكل مشترك عملية السلام، إلى تكثيف جهودهم لتهدئة الوضع. ويتوقع مراقبون أن التصعيد الأخير قد يكون ردًا من الكرملين على العقوبات الأوكرانية التى فرضها الرئيس فولوديمير زيلينسكى ضد نائب نافذ موال لروسيا، وحليف مقرب لفلاديمير بوتين الشهر الماضى. وفى تصريحات لـ"فرانس برس"، قال اولكسندر ليتفينينكو، مدير المعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية فى كييف، إن "روسيا تمارس ضغوطاً على كييف، بما فى ذلك تهديد بتوسيع نطاق العدوان".

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