هبوط طائرة بوينج 737 ماكس اضطراريًا فى نيوجيرسى بسبب خلل ميكانيكى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اضطر قائد الطائرة لإيقاف تشغيل المحرك بسبب خلل ميكانيكى، فى الطائرة التى كانت تقل الرحلة 2555 القادمة من مدينة ميامى، واضطرت للهبوط فى فلوريدا بشكل اضطرارى دون وقوع أى حوادث.
وبحسب القناة الأمريكية، كانت الطائرة تحمل على متنها 95 راكبًا على الأقل، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم، متوقعة أن يكون السبب وراء الخلل الفنى هو ضغط زيت المحرك، أو مؤشر الحجم، وليس النظام الذى أدى إلى سقوط طائرتين سابقتين من نفس الطراز.
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