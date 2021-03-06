أردوغان يريد الحرب.. شاهد لحظة وصول مدرعات تركية سرًا إلى ليبيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر شحنة مدرعات تركية تصل إلى ليبيا عبر ميناء مصراته الليبي في مشهد رأى معلقون أنه يكشف عن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هدم مساعي السلام الجارية في ليبيا وسعيه للحرب.
وآثار مقطع الفيديو حالة جدل واسعة في ليبيا منذ نشره من قبل حسابات ليبية على فيسبوك، خصوصا أنه يأتي بالتزامن مع استعداد ليبيا لقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب والانقسام بتشكيل حكومة وحدة برئاسة رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة.
وتم اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.
ويهدف البرلمان المنقسم إلى الاجتماع يوم الاثنين في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي. ولكن بعض أعضاء البرلمان المتمركزين في الغرب شككوا في الحضور مشيرين إلى وجود مرتزقة روس هناك.
وقال الجيش الوطني الليبي إن المرتزقة انسحبوا من الخطوط الأمامية والمطار ولم يتم بعد فتح الطريق الساحلي الرئيسي عبر خط المواجهة في سرت رغم أن بعض أعضاء البرلمان قالوا إنهم يتوقعون أن يفتح اليوم السبت.
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