مقتل 11 داعشيا بعد 60 غارة روسية على مناطق انتشار التنظيم بسوريا

شن الطيران الروسي أمس أكثر من 60 غارة جوية استهدفت محاور انتشار تنظيم داعش بسوريا في بادية حماة الشرقية ومناطق أخرى ضمن مثلث "حلب - حماة - الرقة"، إضافةً إلى غارات طالت بادية حمص الشرقية أيضًا، وأدت الضربات إلى مقتل 11 من عناصر التنظيم وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.
وبحسب المرصد السوري بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس2019 وحتى يومنا هذا، 1353 قتيلا من القوات السورية والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.
كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 809 من تنظيم "داعش" خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.
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