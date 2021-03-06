ولي عهد الأردن: القدس قضية شخصية لدى الهاشميين وخط أحمر عند كل أردني

أكد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، أن مواقف الأردن دائمًا ثابتة تجاه القضايا العربية، وخصوصًا تجاه القضية الفلسطينية، لأنها قضيتنا المركزية، مشددا على أن القدس قضية شخصية لدى الهاشميين، وخط أحمر عند كل أردني.
وقال ولى العهد - في لقاء مع التلفزيون الأردني أذاعته وكالة الأنباء الأردنية صباح اليوم السبت - إن الأردن مر بأزمات متتالية من حرب العراق إلى انقطاع إمدادات الغاز إلى الأزمة السورية، وحاليًا أزمة كورونا، وجميع هذه الأزمات أثرت على مسار الإصلاح الاقتصادي، وكغيرنا من الدول حصلت بعض الأخطاء، التي يجب مراجعتها والتعلم منها.
وأضاف أنه لابد من وجود هدف واضح وجرأة في اتخاذ القرار، في نهج الدولة بالتعامل مع الملفات الاقتصادية، وألّا تتغير سياسة المؤسسات بتغيّر المسؤول عنها، حتى لا تتأخر المشاريع.
وحول توفير لقاحات كورونا، قال ولي العهد إن الأردن بصدد توفير كميات كبيرة من لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن بلاده من أوائل الدول التي حصلت على اللقاحات في المنطقة، لكن سبب تأخير عملية التطعيم هو الشركات المصنعة للقاحات.
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