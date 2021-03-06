8 طائرات خلال 24 ساعة.. التحالف العربى يدمر طائرتين جديدتين للحوثى

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات التحالف العربى المشتركة، صباح اليوم السبت، من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.





ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العميد الركن تركى المالكى، إن تم اعتراض وتدمير نحو 8 طائرات بدون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب. وأشار المالكى إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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