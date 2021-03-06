المرصد: مقتل 4 على الأقل وإصابة 24 آخرين فى قصف روسى على ريف حلب

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السور لحقوق الإنسان فى سوريا، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح وحروق متفاوتة الخطورة جراء استهداف حراقات وسوق للنفط فى منطقتى ترحين والحمران، ضمن المناطق الت تحتلها تركيا والجماعات المسلحة الموالية لها فى ريف حلب الشمالى.





وأشار المرصد إلى أنباء عن سقوط قتلى وجرحى آخرين فى القصف الروسى الذى استخدم صواريخ أرض أرض مصدرها البوارج الروسية، والثكنات العسكرية للجيش السورى فى حلب، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة فى المنطقة. وكان المرصد السورى وثق، مقتل شخص مجهول الهوية وإصابة نحو 10 آخرين، جراء القصف على منطقة الحمران بريف جرابلس، بصواريخ أرض أرض مصدرها البوارج الحربية الراسية فى البحر، حسبما أفادت به المراصد العسكرية.

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