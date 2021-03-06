منحنى إصابات كورونا اليومى يواصل الصعود فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية حاجز الـ400 حالة، اليوم السبت، مع عدم ظهور أى علامات قد تشير إلى هدوء وتيرة الإصابات الجماعية، ما أثار مخاوف من ارتفاع جديد فى أعداد المصابين فى ظل الجو الدافئ وتزايد أعداد المسافرين.





وفى بيانها الدورى، أكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما فى ذلك 404 إصابات محلية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 92 ألفًا و55 حالة. وحسبما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، ارتفعت حالات الإصابة اليومية بشكل طفيف من 398 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة، مضيفة أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات فى البلاد إلى ألف و632 حالة.

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