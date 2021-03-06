مقتل 3 بينهم مسؤول أمنى كبير فى انفجار جنوب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، وقع الانفجار بالقرب من مقر الشرطة المحلية فى مدينة "لاشكار جاه"، مؤكدة أن رئيس مكتب الإدعاء العام بالمديرية الوطنية للأمن فى هلمند سيد محمود سادات، كان ضمن القتلى.

كما أفادت أسرة المسؤول الأفغانى، سادات، بمقتل اثنين من حراسه الأمنيين جراء الانفجار. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.