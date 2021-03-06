مقتل 11 من داعش بغارات روسية في سوريا

شنت الطائرات الحربية الروسية، الجمعة، أكثر من 60 غارة جوية، في بادية حماة الشرقية ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب- حماة- الرقة، إضافة إلى بادية حمص الشرقية.

وأسفرت تلك الغارات عن مقتل 11 من عناصر تنظيم داعش، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فقد بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى يومنا هذا، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، 1353 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

كما وثق المرصد مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، في حين قتل 809 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها.