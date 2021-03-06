شنت الطائرات الحربية الروسية، الجمعة، أكثر من 60 غارة جوية، في بادية حماة الشرقية ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب- حماة- الرقة، إضافة إلى بادية حمص الشرقية.
وأسفرت تلك الغارات عن مقتل 11 من عناصر تنظيم داعش، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب المرصد، فقد بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى يومنا هذا، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، 1353 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.
كما وثق المرصد مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، في حين قتل 809 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 11 من داعش بغارات روسية في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.