تفجير انتحاري بسيارة مفخخة يودي بحياة المدعي العام لمديرية المخابرات الأفغانية

أودي تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بحياة المدعي العام لمديرية المخابرات الأفغانية وذلك وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وكانت قد أفادت مصادر أفغانية، بمقتل 3 أشخاص إثر وقوع انفجار في مدينة "لاشكار جاه" عاصمة إقليم "هلمند" الواقع جنوبي أفغانستان.

وأضافت المصادر - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم السبت - أن الانفجار وقع بالقرب من مقر الشرطة المحلية في مدينة "لاشكار جاه"، مشيرة إلى أنه من بين القتلى، رئيس مكتب الادعاء العام بالمديرية الوطنية للأمن في هلمند سيد محمود سادات.

من جهتها. صرحت أسرة المسؤول الأفغاني بمقتل اثنين من حراسه الأمنيين جراء الانفجار التي لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه.