جدة - نرمين السيد - أدى البابا فرنسيس الصلاة فى موقع أور الأثرى، اليوم السبت، وهو الموقع الذى يعتقد أنه مسقط رأس النبى إبراهيم عليه السلام، حيث ندد البابا من هناك بـ"الإرهاب الذى يسىء إلى الدين".





وفى اليوم الثانى من زيارته للعراق، أكد بابا الفاتيكان أمام مسؤولين "دينيين مسلمين وإيزيديين وصابئة"، على أن "العداء والتطرف والعنف لا يصدر من نفس متدينة: بل كلها خيانة للدين". وتأتى صلاة بابا الفاتيكان فى موقع أور الأثرى وزيارته للعراق، بعد نحو 4 سنوات من دحر تنظيم داعش الإرهابى الذى كان يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وزرع الرعب والدمار فى الفترة من 2014 حتى 2017. وأضاف البابا فرنسيس: "نحن المؤمنين، لا يمكن أن نصمت عندما يسىء الإرهاب للدين. بل واجب علينا إزالة سوء الفهم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من موقع أور الأثرى.. بابا الفاتيكان يندد بالإرهاب الذى يسئ للدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.