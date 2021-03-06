بابا الفاتيكان والمرجع الشيعى يؤكدان أهمية التضامن من أجل العراق

جدة - نرمين السيد - التقى بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، مع المرجع الدينى الأعلى لشيعة العراق، آية الله العظمى على السيستانى، فى مدينة النجف جنوبى البلاد، فى أول لقاء من نوعه بين رأس الكنيسة الكاثوليكية ومرجع أعلى للشيعة فى ثانى أيام زيارة البابا إلى العراق.





ويستقبل السيستانى البابا فى منزله بمدينة النجف، مقر المرجعية الشيعية فى العراق، حيث أكدا على أهمية تجاوز العراق محنته الحالية فى أسرع وقت، وأهمية تثبيت قيم التعايش السلمى والتضامن الإنسانى. وبحسب البيانات الصادرة عن الفاتيكان ومكتب السيستانى، فقد بحث اللقاء مع البابا دعوة القوى الكبرى لنبذ لغة الحرب، وبحثا سبل الحوار والتعاون بين الأديان من أجل خير العراق والمنطقة.

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