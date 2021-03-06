وزير لبناني يتجه إلى سوريا.. ما السبب؟

يتوجه وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة اللبنانية رمزي المشرفية، إلى سوريا لبحث ملف النازحين، وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.
وتأتي تلك الزيارة بعد أيام من إعلان قيادة الجيش اللبناني القبض على عدد من السوريين داخل البلاد.
وكانت قد ذكرت القيادة في بيان صادر عن مديرية التوجيه قائلة : "بتاريخ 2021/3/5، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبيل عصابة مؤلفة من 3 سوريين: ر.ع، ش.ش وب.س.
وأوضحت القيادة أن التهم الموجه الي الموقوفين هي العمل على ترويج عملة مزورة، حيث ضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.
وأشارت القيادة الي انه تم التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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