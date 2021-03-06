البابا فرنسيس: لا يمكن الصمت عندما يسيئ الإرهاب إلى الدين

قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الأول خلال زيارته لمدينة أور العراقية اليوم السبت: "إن الله يدعونا إلى عدم الانفصال والسماء تعطينا رسائل اتحاد".

وأضاف البابا فرنسيس: "لن يتحقق السلام بدون مشاركة وقبول الجميع وبدون عدالة ومساواة".

وتابع البابا أنه "لا يمكن الصمت عندما يسيء الإرهاب إلى الدين".

ووصل بابا الفاتيكان، اليوم إلى جنوبي العراق، حيث مدينة أور التاريخية، مسقط رأس النبي إبراهيم، في ثالث محطاته، خلال الزيارة التي يجريها إلى بلاد الرافدين.

وانطلق موكب البابا فرانسيس من محافظة النجف، عقب الزيارة التي أجراها إلى المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني.

واستقبل بابا الفاتيكان في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، المحافظ المؤقت عبدالغني الأسدي، لينطلق بعدها إلى المدينة الأثرية، التي تبعد بضعة كيلومترات عن المركز.