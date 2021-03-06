عاجل.. اندلاع حريق فى نقطة جمارك إيرانية على حدود أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، قال تاج محمد جاهد، محافظ ولاية "فراه، غربى أفغانستان، إن الحريق شب بين صهاريج النفط والغاز على الاراضى الافغانية، لافتًا إلى عجز الإمكانيات اللازمة للسيطرة عليه.
وأضاف، أن الجهود مستمرة فى محاولة لإطفاء الحريق.
يذكر أن هذا الحريق هو الثانى من نوعه الذى يشهده جمرك "أبو نصر فراهى" فى الولاية، ولم تتضح بعد تفاصيل عن حجم الخسائر أو أسباب إندلاع الحريق.
كما شهد جمرك " اسلام قلعة" فى محافظة هيرات، والمحاذى لإيران، حريقا ضخما قبل أسابيع، ما أدى إلى تفحم مئات الصهاريج الحاملة للمشتقات البترولية.
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