كسر هجوم الحوثيين ومقتل العشرات منهم فى نهم ومأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع الجيش اليمنى "سبتمبر. نت"، لقى العشرات من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة إيران، مصرعهم، وجرح آخرين، أمس الجمعة، خلال معارك واسعة خاضها الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة، بإسناد من غارات التحالف العربى لدعم الشرعية، إثر محاولة الميليشيات الهجوم على مواقع الجيش شرق نهم.
كما تمكن الجيش الوطنى اليمنى من كسر هجوم الميليشيا، وقتل وجرح المجاميع التى حاولت الهجوم، على مواقع الجيش شرق مديرية نهم.
وأسفرت المعارك عن كسر الهجوم وتدمير المعدات القتالية التابعة للميليشيا، وفرار بقية العناصر. كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية، استهدفت خلالها تعزيزات، كانت فى طريقها إلى الميليشيات، أسفرت عن تدمير كلى للتعزيزات.
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