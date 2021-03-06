نشرت "الإندبندنت" البريطانية اليوم، السبت، تفاصيل وثيقة مسربة تكشف عزم المملكة المتحدة البريطانية خفض مساعداتها الخارجية لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
وأكد "الإندبندنت" أن حكومة بوريس جونسون البريطانية تخطط لخفض ميزانية المساعدات الخارجية بحوالي 4 مليارات جنيه إسترليني والتي ستتأثر منه 4 دول عربية، وهي "سوريا، ولبنان، وليبيا، واليمن"، بتخفيضات تتجاوز النصف.
وجاء الوثيقة المسربة إلى أن الحكومة البريطانية أبقت هذا الموضوع سريًا وأخفته عن البرلمان، خلافًا لما كان تعهد به جونسون.
وتُظهر الأرقام التي نشرتها "الإندبندنت" أن نسب التخفيضات ستكون: 88% في لبنان، و67% في سوريا، و63% في ليبيا، و60% في الصومال، والكونغو الديمقراطية، و59% في جنوب السودان، و58% في نيجيريا، وغرب البلقان 50%.
وأشارت الوثيقة المسربة إلى أن هذا الخفض الذي جاء تحت ضغط الاستنزاف الاقتصادي جراء جائحة تفشي فيروس كورونا، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر إبريل المقبل.
واختتمت الصحيفة قولها إن التخفيضات تشمل أيضًا خططًا لوقف ميزانية مكتب الكومنولث، والتنمية (FCDO) بأكملها في السودان، وهو صندوق تابع لوزارة الخارجية لمكافحة الصراع، وتعزيز الاستقرار والأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينها 4 دول عربية.. وثيقة مسربة تكشف عزم بريطانيا خفض المساعدات لـ 9 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.