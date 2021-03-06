الإمارات تسجل 2959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات 242.159 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية،بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا. ووفقًا للإمارات نيوز أعلنت الوزارة تسجيل 2959‪ إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس. بينما تم تسجيل 1901‪ حالة شفاء جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. وناشدت الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي والمكاني وتقليل الازدحام والالتزام بارتداء الكمامات للحد من عدوى انتشار فيروس كورونا.



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