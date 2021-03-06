أخبار اليمن : هجوم ثالث لسلاح الجو المسير على قاعدة خالد الجوية

هجوم ثالث لسلاح الجو المسير على قاعدة خالد الجويةنفذ سلاح الجو المسير اليوم، هجومًا على مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط هو الثالث خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة بقاعدة الملك خالد بطائرتي صماد 3 محققا إصابة دقيقة.

وأكد أن استهداف قاعدة خالد الجوية يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان على اليمن.

وكان سلاح الجو المسير نفذ أمس هجومين على مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثمان طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k.

