وفاة درّاج سعودي في حادث برالي الشرقية

نعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، السبت، الدرّاج السعودي رياض الشمري، الذي توفي إثر تعرضه لحادث خلال مشاركته في المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية.
وقال الاتحاد في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي".
وكان الاتحاد قد ذكر في تغريدة سابقة: "شهدت المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 بعض الحوادث".
وشهد الرالي عددا من الانسحابات بسبب الحوادث التي تعرض لها المتسابقون، وقد بدأت هذه الانسحابات بالبطل يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث استلزم نقله مع ملاحه مايكل أور إلى المستشفى باستخدام مروحية، لإجراء مزيد من الفحوصات، حسبما ذكر الاتحاد في حسابه الرسمي بتويتر.
ونشر الاتحاد كذلك صورا للأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، قال إنها لزيارة قام بها الأمير "للاطمئنان على المتسابقين الذين تعرضوا لحوادث في المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي".
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