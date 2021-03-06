20 قتيلا و30 جريحا.. رئيس البرلمان العربي يدين انفجار الصومال

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره للانفجار الضخم، الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو، من جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف مطعمًا، وأسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 30 آخرين.
وجدد رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية الصومال ومساندة كافة الجهود التي تقوم بها لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية بها.
وشدد رئيس البرلمان العربي على رفضه التام لكافة الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية وتهدد الأمن والاستقرار.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن صادق تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب جمهورية الصومال ولذوي الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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