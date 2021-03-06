لبنان.. سماع دوي انفجار بجنوب بيروت

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، أنه سمع دوي انفجار في حي السلم في ضاحية بيروت الجنوبية والمعلومات متضاربة حتى الساعة حول الأسباب.
وفي وقت لاحق، أعلنت الوكالة الوطنية للاعلام فى لبنان، أن الصوت الذي سمع منذ بعض الوقت في عدد من أحياء الضاحية الجنوبية ناجم من انفجار إطار جرافة داخل معمل النفايات في منطقة حي السلم.
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