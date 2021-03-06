منظمة الصحة تحذر من موجتين ثالثة ورابعة
حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة بل ورابعة من جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي، قوله: إن "ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر "فقدان التركيز".
وأضاف: "نعتقد أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكننا لسنا على ذلك.. الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل ورابعة في حال عدم التوخي بالحذر".
وأعرب عن قلقه من أن هناك حكومات وشخصيات تعتبر أن جائحة فيروس كورونا بقيت في الماضي.
وأكد أن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة "كوفيد-19"، بما في ذلك في البرازيل، التي تشهد أعدادا كبيرة للإصابات والوفيات.
من جانبه، اعتبر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا قد تمثل جرحا جماعيا للعالم أكبر حتى من تداعيات الحرب العالمية الثانية.. مشددا على أنه سيبقى مستمرا على مدى سنوات طويلا.
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