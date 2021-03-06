عاجل.. مواقع لبنانية: انفجار فى منطقة حى السلم بالعاصمة بيروت

جدة - نرمين السيد - شهد حى السلم فى الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت انفجارًا مدويًا، اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - شهد حى السلم فى الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت انفجارًا مدويًا، اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية منذ قليل. وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن الصوت الذى سمع منذ بعض الوقت فى عدد من أحياء الضاحية الجنوبية ناجم من انفجار إطار جرافة داخل معمل النفايات فى منطقة حى السلم.

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