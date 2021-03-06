116 مليون إصابة و2.58 مليون وفاة حول العالم بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى 116.1 مليون إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.58 مليون حالة.





كما أشارت إحصائيات الجامعة الأمريكية، أن 279.9 مليون جرعة حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حول العالم حتى الآن. ووفقًا للبيانات المعلن عنها، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 7.83 مليون جرعة فى اليوم، وذلك على أساس الأيام السبعة الأخيرة من الحملات.

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