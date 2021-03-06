الدبيبة: راعينا الكفاءة ومشاركة كل المناطق فى التشكيل الوزارى الليبى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الحكومة الليبية المعين، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، أنه راعى فى التشكيل الوزارى الكفاءة والمشاركة الواسعة لكل المناطق، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





واقترح الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوًا، حسبما أعلن مكتبه، أمس الجمعة، قبل اجتماع يعقده البرلمان، بعد غدٍ الإثنين، لمناقشة التصديق على حكومته. ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أشارت نسختان مختلفتان قليلاً من القائمة أطلع مسؤولون ليبيون عليها، إلى تولى لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة، وزارة الخارجية، وتولى خالد مازن لوزارة الداخلية. وبحسب القائمتين، سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع. وتضم الأسماء أيضاً نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

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