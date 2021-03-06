اليونان تبدأ إجراءات جديدة لمواجهة التهديدات التركية

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليونان رفع مدة الخدمة العسكرية للمجندين الذين يعملون فى الجيش من 9 أشهر إلى 12 شهرًا، اعتبارًا من مايو المقبل، وذلك فى إطار مساعيها لتعزيز قدرات القوات المسلحة وسط توتر مع الخصم الإقليمى تركيا.





وبحسب القرار الذى أعلنته أثينا، أمس الجمعة، ستكون الخدمة العسكرية متماشية مع مدة التجنيد فى البحرية والقوات الجوية، لتبقى فترة التسعة أشهر فقط لمجندى الجيش الذين يتطوعون للانضمام إلى خدمات القوات الخاصة أو الخدمة فى المناطق الحدودية طوال فترة خدمتهم بالزى العسكرى، حسبما أفادت صحيفة "أحوال" التركية.

وكانت اليونان بدأت العام الماضى تنفيذ برنامج تحديث عسكرى كبير، يشمل ترقية أسطولها من الطائرات المقاتلة القديمة من طراز F-16، بالإضافة إلى شراء الجيل الجديد من طائرات رافال الفرنسية الصنع، وطلب فرقاطات، الأمر الذى جذب اهتمام الكثير من المنافسين من صناع الأسلحة فى الولايات المتحدة وأوروبا.

وتأتى الإجراءات اليونانية فى ظل تصاعد الخلاف مع تركيا المجاورة بشأن الحدود البحرية وحقوق التعدين فى بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ما تسبب فى حشد بحرى متوتر فى المنطقة العام الماضى.

وكان السفير الأمريكى لدى اليونان جيفري بيات، أعلن قبل أيام عن استعدادع بلاده لبيع مقاتلات إف-35 لأثينا، لافتًا إلى حاجة اليونان، التى تسابق الزمن لتقوية سلاح الجو فى ظل استفزازات تركيا، إلى البنية التحتية اللازمة من أجل ضم المقاتلات المذكورة لقواتها الجوية.

وأشار السفير الأمريكى إلى أن شراء أثينا فرقاطات اقترحتها الولايات المتحدة من أجل الأسطول اليونانى من شأنه أن يُسهم فى تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما تطرق إلى المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم أثينا.

وتابع: "ترغب الولايات المتحدة فى بقاء المحادثات بمسارها، والكرة الآن فى ملعب أنقرة".

وقال موقع "ريل كلير ديفنس" الإخبارى العسكرى، المرتبط بالبنتاجون، فى ديسمبر الماضى، إن "اليونان قد تنتزع دور تركيا كقوة جوية رائدة لحلف شمال الأطلسى فى شرق البحر المتوسط"، معتبرًا أن استحواذ اليونان على الطائرة المقاتلة الأمريكية الشبحية "إف 35" جنباً إلى جنب مع قواتها الجوية الحالية التى تضم أكثر من مائة مقاتلة "إف 16"، سيجعلها حصنًا للجناح الجنوبى لحلف شمال الأطلسى.

وبالتوازى مع نشاط بلاده العسكرى، أعلن وزير الخارجية اليونانى مؤخرًا خلال منتدى عقد فى أثينا مع نظرائه من دول عربية وحوض المتوسط، أن "طموح اليونان هو أن تصبح جسرا بين شرق البحر المتوسط والخليج والبلقان وأوروبا"، ما يعنى انتزاع الدور الذى كانت أنقرة تتغنى به أمام الغرب.