رئيس الوزراء الباكستانى يفوز بثقة أغلبية البرلمان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام باكستانية، حصل خان على تأييد 178 نائبًا من إجمالى 340 عضوًا فى الجمعية الوطنية، مجلس النواب، الذى ينتخب رئيس الوزراء.
وأشارت التقارير إلى أن جميع أعضاء المعارضة، البالغ عددهم 160 عضوًا، قاطعوا التصويت الذى دعا إليه خان، بعد هزيمة حزبه فى انتخابات مجلس الشيوخ الحاسمة.
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