رئيس البرلمان العربى يدين الانفجار الذى استهدف مطعمًا في مقديشو

جدة - نرمين السيد - أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، عن إدانته واستنكاره للانفجار الضخم، الذى وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو، من جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف مطعمًا، وأسفر عن مقتل نحو 20 شخصًا وإصابة 30 آخرين.





وجدد رئيس البرلمان العربى، تضامن البرلمان العربى ووقوفه التام مع جمهورية الصومال ومساندة كافة الجهود التى تقوم بها لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية بها. وشدد رئيس البرلمان العربى على رفضه التام لكافة الأعمال التى تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والتى تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية وتهدد الأمن والاستقرار. وأعرب رئيس البرلمان العربى عن صادق تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب جمهورية الصومال، ولذوى الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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