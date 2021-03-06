متظاهرون يغلقون الطرق الرئيسية فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - أغلق مئات الآلاف من المتظاهرين الطرق الرئيسية فى العديد من أنحاء ميانمار، اليوم السبت، بما فيها المركز التجارى فى يانجون، وسط استمرار التظاهرات ضد الانقلاب الذى وقع الشهر الماضى.





ووضع المتظاهرون حواجز بأكياس رمل فى الطرق، بينما فرقت قوات الشرطة والأمن، المظاهرات صباحًا باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى، وتمكنت من اعتقال عدد من المشاركين فيها. وكانت قوات الشرطة فى ميانمار قد استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى لتفريق المتظاهرين، أمس الجمعة، فى مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجًا على الانقلاب العسكرى الذى وقع الشهر الماضى.

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