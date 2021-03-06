عمان.. حقيقة تسجيل حالة وفاة بعد حصولها على لقاح كورونا في السلطنة

نفت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت، ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تسجيل حالة وفاة بسبب الحصول على لقاح كوفيد١٩ في السلطنة، وفقا لما نشرته صحيفة الشبيبة العمانية.

كانت سلطنة عمان، أصدرت فى وقت سابق قرارا بإغلاق كافة الأنشطة التجارية بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا بداية من الخميس الماضى حتى 20 مارس، وذلك في محاولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ، وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس الماضي 4 مارس الجاري حتى صباح يوم السبت 20 مارس.

ويشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة ، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما قرّرت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.

