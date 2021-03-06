فلسطين: 19 وفاة و2011 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن "قطاع غزة سجل 135 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة".
وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقًا جزئيًا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا يوميًا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقًا كليًا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس(آذار) الماضي بلغ 221225 تعافى منهم 196807 وتوفي 2352.
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