الإمارات: تقديم 30.544 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، تقديم 30,544 جرعة من لقاح " كوفيد 19 " خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,265,860 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 63.35 جرعة لكل 100 شخص.

كان ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد19".