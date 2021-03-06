تطعيم الغوريلات فـي كاليفورنيا

كاليفورنيا “أميركا” ـ وكالات: أعلنت حديقة حيوانات “سان دييجو سفاري بارك” في ولاية كاليفورنيا الأميركية أنها قامت بتطعيم 9 قردة باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، إثر إصابة العديد من الغوريلات بالفيروس في وقت سابق من هذه السنة. وحسبما ذكرت صحيفة “ذي سان دييجو تريبين”، أن شركة “زوإيتيك” المنتجة للأدوية والتطعيمات الخاصة بالحيوانات، قدمت التطعيم غير المخصص للاستخدام البشري لتلك القردة، وهو أول اللقاحات المعروفة للقردة”. وتابعت: “إن بعض القردة قد تحصلوا على جرعتين منفصلتين من اللقاح، يفصل بين كل واحدة منهما ثلاثة أسابيع على غرار لقاحي “موديرنا” و”فايزر” المخصّصين للبشر، ولم يلاحظ المسؤولون أي آثار سلبية” حتى الآن.

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