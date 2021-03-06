رئيس أفغانستان يتعهد بنقل السلطة شريطة الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وخلال خطابه فى المراسم الافتتاحية للدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، قال غنى إن "نقل السلطة من خلال الانتخابات هو مبدأ غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا"، مضيفًا "إننا مستعدون لبحث إجراء انتخابات حرة وشفافة على مستوى البلاد، تحت إدارة المجتمع الدولى. يمكننا أيضا الحديث بشأن موعد لذلك التوصل إلى نتيجة".

وجاءت تصريحات الرئيس الأفغانى بعد أيام من ظهور تقارير تشير إلى مساعى المبعوث الخاص الأمريكى للمصالحة فى أفغانستان، زلماى خليل زاد، الذى أشار إلى صيغة جديدة للمستقبل السياسى للبلاد، خلال زيارته التى استمرت 3 أيام للعاصمة كابول هذا الأسبوع.

وأكد الرئيس الأفغانى أن الدستور سيحدد مستقبل البلاد، بدلاً من خطط الآخرين، قائلاً إن "إدارته تفهمت الفرصة غير المسبوقة للسلام فى البلاد، الذى عانى 42 عامًا من الحرب"، داعيًا حركة طالبان لوقف العنف، وإعطاء فرصة لمحادثات السلام من النجاح.