وفد الشؤون الاجتماعية اللبنانى يزور دمشق لبحث ملف النازحين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامى للوزير المشرفية، فمن المقرر أن يلتقى الوفد مع وزراء الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، والداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والشؤون الاجتماعية والعمل سلوى العبدالله والسياحة محمد رامى مرتينى.

وترتكز محاور اللقاءات "على ملف النازحين السوريين، وخطة العودة التى أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية فى يوليو الماضى".

وبلغ عدد النازحين السوريين فى لبنان المليون و500 ألف نازح، فيما يطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.