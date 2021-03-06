رئيس لجنة تطعيم كورونا فى ألمانيا: انتهاء نقص اللقاحات خلال 2021

جدة - نرمين السيد - توقع رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم فى ألمانيا "ستيكو"، توماس ميرتنس، اليوم السبت، زيادة وتيرة حملة التطعيم فى البلاد بشكل كبير خلال أبريل المقبل، فى محاولة لطمأنة الشعب الألمانى فى ظل إحباط عام من الوتيرة المتباطئة لعملية التلقيح حتى الآن.





وفى تصريحات أودرتها صحيفة "أوجسبورجر ألجماينة" الألمانية، اليوم، قال ميرتنس، إنه يتفهم حالة الإحباط، لكن المشكلة الرئيسية كانت نقص اللقاحات، مضيفًا أنه بحلول الربعين الثانى والثالث من العام الجارى 2021، ستتوفر الكثير من الجرعات المتاحة التى قد لا تتمكن مراكز اللقاح نفسها من مواكبتها.

وأعرب ميرتنس عن رفضه للانتقادات بشأن عدم إتاحة اللقاح فى وحدات الرعاية الصحية الأولية، موضحًا أن طبيعة تخزين اللقاحات فى درجات حرارة منخفضة وبحدود معينة، وتنفيذ العمليات المتبعة، هى السبب الرئيسى لهذا القرار.

وأشار ميرتنس إلى أنه من الصعب منع تخفيف القيود عن الأشخاص الملقحين، مضيفًا أنه يجب على الأطباء توثيق كل تطعيم على أية حال.

ووجه المسؤول الألمانى عن لقاحات كورونا إلى ضرورة عدم تدخل الدولة فى تقييد حركة الأفراد الملقحين بداية من حضور الحفلات وصولاً إلى السفر، قائلاً: "لكن يجب أن تكون الأشياء اليومية الأولية ممكنة حتى بدون حماية عبر التطعيم، مثل استخدام وسائل النقل العام أو البقاء فى مستشفى".