وفى تصريحات أودرتها صحيفة "أوجسبورجر ألجماينة" الألمانية، اليوم، قال ميرتنس، إنه يتفهم حالة الإحباط، لكن المشكلة الرئيسية كانت نقص اللقاحات، مضيفًا أنه بحلول الربعين الثانى والثالث من العام الجارى 2021، ستتوفر الكثير من الجرعات المتاحة التى قد لا تتمكن مراكز اللقاح نفسها من مواكبتها.
وأعرب ميرتنس عن رفضه للانتقادات بشأن عدم إتاحة اللقاح فى وحدات الرعاية الصحية الأولية، موضحًا أن طبيعة تخزين اللقاحات فى درجات حرارة منخفضة وبحدود معينة، وتنفيذ العمليات المتبعة، هى السبب الرئيسى لهذا القرار.
وأشار ميرتنس إلى أنه من الصعب منع تخفيف القيود عن الأشخاص الملقحين، مضيفًا أنه يجب على الأطباء توثيق كل تطعيم على أية حال.
ووجه المسؤول الألمانى عن لقاحات كورونا إلى ضرورة عدم تدخل الدولة فى تقييد حركة الأفراد الملقحين بداية من حضور الحفلات وصولاً إلى السفر، قائلاً: "لكن يجب أن تكون الأشياء اليومية الأولية ممكنة حتى بدون حماية عبر التطعيم، مثل استخدام وسائل النقل العام أو البقاء فى مستشفى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة تطعيم كورونا فى ألمانيا: انتهاء نقص اللقاحات خلال 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.