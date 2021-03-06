فرض الحجر الكامل على محافظة إيرانية بسبب رعب كورونا

قررت السلطات الإيرانية فرض الحجر الصحي على مدينة كاملة في البلاد بعد تفشي المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بشكل كبير ومعاناة الناس في المشافي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقرر قاسم سليماني دشتكي، محافظ خوزستان الواقعة جنوب إيران، إغلاق المحافظة ومنع خروج ودخول السیارات إليها،فارضًا العزلة والحجر الصحي عليها، لزيادة الأعداد المصابة بكورونا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في وقت سابق من اليوم السبت، على أن اوضاع خوزستان سيئة للغاية، وأن فيروس كورونا يواصل الانتشار فيها بسرعة قياسية.

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 82 وفاة و8212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في إيران .

وفي حديثها في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما السادات لاري إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في إيران قد تجاوز 1،681،000 بعد اكتشاف 8212 حالة جديدة منذ يوم أمس. وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم إدخال 527 مريضًا إلى المستشفى. وأشار لاري إلى أنه من بين أولئك الذين يخضعون للعلاج في المراكز الطبية في الوقت الحالي ، يعاني 3784 مريضًا بفيروس كورونا من حالات صحية حرجة بسبب الإصابة الشديدة. كما قدرت عدد الوفيات الناجمة عن COVID-19 في إيران بـ 60594 ، قائلة إن المرض أودى بحياة 82 مريضًا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت المتحدثة إن 1435357 مريضا على الأقل تعافوا من عدوى فيروس كورونا حتى الآن أو خرجوا من المستشفيات في جميع أنحاء إيران.

و فرضت إيران منتصف الشهر الماضي الحجر الصحي على قرية "حسين آباد" في بلدة "آبيك" بمحافظة قزوين في شمال البلاد، بعد تسجيل وفاة شخص في القرية أصيب بالسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن الفيروس المتحور، الذي تم اكتشافه في بريطانيا، بات منتشرا في إيران.