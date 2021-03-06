قبرص: متظاهرون يطالبون بسحب أغنية "شيطانية"

تشهد قبرص منذ أيام احتجاجات من قبل المسيحيين الأرثوذكس على خلفية أغنية مثيرة للجدل ستشارك فيها الدولة الجزيرة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

واليوم السبت، رفع عشرات القبارصة المسيحيين الأرثوذكس صلبانا خشبية ورتلوا ترانيم كنسية خارج مبنى هيئة الإذاعة الحكومية القبرصية مطالبين بسحب الأغنية المثيرة للجدل والتي تحمل عنوان "إل ديابلو" وهي كلمة إسبانية تعني "الشيطان".

ويقول المحتجون إن الأغنية تروج لعبادة الشيطان، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت الوكالة بأن بعض المتظاهرين، وبينهم عائلات، رفعوا لافتات كتب عليها باليونانية عبارات مثل "نحن نتظاهر سلميا، لا لإل ديابلو (لا للشيطان)".

وتصر هيئة الإذاعة القبرصية ومطرب الأغنية على أنه تم تفسيرها بشكل خاطئ وأن الأغنية تدور في الواقع حول علاقة مسيئة بين حبيبين.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عدة أيام من مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية النافذة بسحب الأغنية، التي قالت إنها تسخر من الأسس الأخلاقية للبلاد من خلال الدعوة إلى "استسلامنا للشيطان والترويج لعبادته"، وفقا للوكالة.