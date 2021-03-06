دياب: حكومتى عاجزة وقد ألجأ إلى الاعتكاف

جدة - نرمين السيد - وتساءل دياب فى كلمة وجهها إلى اللبنانيين: "ما ذنب المواطنين حتى يدفعوا ثمن الأطماع السياسية؟ لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "هل المطلوب تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكل حافزا للتعالى وتشكيل حكومة".

وتابع: "الوضع قد يطرح أمامى خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتى، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟".

ولفت إلى أنه لا حل للأزمة المالية التى تعيشها البلاد حاليا من دون مفاوضات مع البنك الدولى.