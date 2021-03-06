مستشار النمسا يتوقع العودة للإغلاق المشدد حال ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار النمسا سباستيان كورتس أن بلاده قد تعود إلى الإغلاق المشدد فى حال ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى 6 آلاف شخص واستقرار هذا المستوى لمدة أسبوع.





وقال كورتس -فى تصريح اليوم السبت- إن "هذا هو العدد الحرج للإصابات الذى توافقت عليه الحكومة بعد التشاور مع حكام الولايات وخبراء الفيروسات".. مضيفا أن "الوضع الحالى لكورونا فى النمسا لم يصل إلى المستوى الخطر بالرغم من أن الزيادة الحالية فى الأرقام مقلقة للغاية، والتى رفعت الإصابات اليومية إلى حوالى 2500 إصابة". وأشار إلى أن التعاون بين الدولة والشعب والالتزام بقيود الحماية الصحية يمكن معه منع النمو المتفجر فى الإصابات، والذى يساهم فيه الكثيرون بسبب التهاون مع إجراءات الوقاية، خاصة المسافات وارتداء الكمامات.

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