سفير الفاتيكان يزور آثار بنى حسن

جدة - نرمين السيد - وتفقد المطران بعض رعايا الإيبارشية، بمصاحبة صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية. كما زار كنيسة مار جرجس والأم تريزا بأبو قرقاص البلد، ثم توجها إلى مدينة الفكرية لزيارة مستشفى الأمل التابعة للإيبارشية. وتفقد المطران نيقولاس هنرى كنيستا ملكة السلام والقديس يوسف بالفكرية. واختتمت الزيارة بتفقد كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بأبو قرقاص البلد، حيث كان فى استقبال سيادتهما رعاة الكنائس المذكورة، كما قام بزيارة .

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